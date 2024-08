Co jeśli kredyt 0 proc. nie przejdzie? Wiadomo, na co pójdą środki

- Nie zagłosujemy jako Polska 2050 - bo to jest zła polityka publiczna - na kredyt 0 proc. - zapewniła Pełczyńska - Nałęcz. - Mamy cały pakiet mieszkalnictwa w pracach rządu. Jest zgoda, że społeczne budownictwo mieszkaniowe, to dobry kierunek. Na to powinny być przeznaczone środki - podkreśliła.