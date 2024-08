Immunitet Dworczyka. Jest ruch Bodnara

Michał Dworczyk w czerwcu został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego. Jak podkreśliła Prokuratura Krajowa w komunikacie, do pociągnięcia takiego polityka do odpowiedzialności karnej konieczna jest zgoda europarlamentu. W związku z tym prokurator generalny Adam Bodnar skierował stosowny wniosek do szefowej PE Roberty Metsoli.