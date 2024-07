PE zajmie się immunitetami Wąsika i Kamińskiego. Prace od września

Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów do Parlamentu Europejskiego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - przekazała Prokuratura Krajowa w poniedziałkowym komunikacie.