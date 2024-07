Obajtek w europarlamencie. Joński mówi o uchyleniu immunitetu

Daniel Obajtek debiutuje w Parlamencie Europejskim. W programie "Tłit" WP europoseł KO Dariusz Joński stwierdził, że "ma mieszane uczucia co do Obajtka, ponieważ ten człowiek powinien odpowiedzieć za to, że sprzedał taki majątek (chodzi o sprzedaż części Lotosu w ramach fuzji z Orlenem - red.) poniżej wartości, a nie siedzieć w europarlamencie". - Intuicja mi podpowiada, że panowie mogą mieć wnioski o uchylenie immunitetu. Mam na myśli też m.in. Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika - powiedział Joński. Z oświadczenia majątkowego Daniela Obajtka wynika, że jest zatrudniony w węgierskiej spółce powiązanej biznesowo z otoczeniem zięcia Viktora Orbána i węgierskim rządem. Gość programu powiedział również, że "prokuratura powinna sprawdzić, czy nie ma do czynienia z ukrytą formą łapówki", ponieważ Obajtek sprzedał Węgrom część naszego majątku, a teraz pracuje dla węgierskiej firmy. - Nie wyobrażam sobie, żeby to zostało bez odpowiedzi - podsumował europoseł KO.