"Nie ukryją się w Brukseli". Lawina komentarzy ws. Kamińskiego i Wąsika

"Myśleli, że udało im się uciec do Brukseli" czy "teraz cały Parlament Europejski się dowie, że Kamiński i Wąsik to kryminaliści, których ukrywał ich kolega Andrzej Duda" - to tylko niektóre z komentarzy po poniedziałkowym komunikacie prokuratury ws. europosłów PiS. Do sprawy Kamińskiego i Wąsika odnoszą się jednak nie tylko politycy.