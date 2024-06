Sędzia TK o wyroku ws. Kamińskiego i Wąsika. Mówił o "znamionach zbrodni"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia pytany, między innymi w styczniu, o kwestię obsadzenia mandatów po skazanych posłach Wąsiku i Kamińskim, zwracał uwagę na to, że w przeszłości wiele razy zdarzało się, że na posiedzeniach Sejmu nie było obsadzonych wszystkich mandatów poselskich. Miało to miejsce m.in. w listopadzie 2018 roku, kiedy nieobsadzonych było siedem mandatów czy w grudniu 2015, kiedy było ich pięć. - To się bardzo często zdarza. To, że Sejm obraduje w niepełnym składzie, nie jest niczym nowym w naszej demokracji - mówił Hołownia.