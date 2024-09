Spór w rządzie? Wicepremier Gawkowski mówi o "emocjach"

- I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, po spotkaniu premiera ze środowiskami prawniczymi, oświadczyła, że "to było spotkanie wilków, które naradzały się, jak zjeść owce bez udziału tych owiec, które miały być zjedzone". Uważa pan, że prezes Manowska powinna zostać doproszona na to spotkanie? - pytał Gawkowskiego prowadzący program. - Jak słucham tego, co mówi pani prezes Manowska ws. wymiaru sprawiedliwości, to myślę, że wilczycą, to jest ona. Tylko dzisiaj została pozbawiona tej hordy, która jej pomagała przez ostatnie lata w ramach rządu PiS ograbiać z konstytucyjnego sensu, z praworządności wszystko, co się w Polsce działo - odparł polityk Lewicy.