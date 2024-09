Manowska na wojnie z Tuskiem? "Nie jestem kucharką prezydenta"

Później I prezes wycofała się z tej decyzji i do czasu powierzenia tych obowiązków przez prezydenta wybranemu sędziemu, upoważniła sędziego Miąsika do wykonywania czynności związanych z kierowaniem Izbą Pracy. Nie uniknęła jednak ostrej krytyki ze strony Donalda Tuska .

Premier zapowiedział złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez prezes Małgorzatę Manowską przestępstwa . Nadmienił, że to, co zrobiła I prezes SN, jest "zamachem stanu".

- Jeśli zostanę wezwana, zaproszona, poproszona na przesłuchanie do prokuratury, to oczywiście się stawię - powiedziała Małgorzata Manowska w Porannej rozmowie w RMF FM. Wyjaśniła jednak, że najpierw musi zostać pozbawiona immunitetu, by można było postawić jej zarzuty.

Manowska powiedziała także, że "czuje się osobą, co do której podejmowane są próby zepchnięcia gdzieś pod ścianę, do kąta". Skomentowała słowa premiera, który nazwał ją "kucharką Dudy" oraz "wiceministerką Ziobry". - Nie miałam wpływu na wychowanie pana premiera Tuska. Gdybym miała, to nie byłby niegrzeczny w stosunku do kobiet - ripostowała, dodając, że nie jest "kucharką pana prezydenta".