Prezes Manowska, Sąd Najwyższy i prawo, tak jak je rozumiemy [OPINIA]

Skoro bowiem pierwszy prezes kieruje pracami SN i reprezentuje go na zewnątrz, może oprócz przejęcia kontroli nad izbą, zacznie też wpadać na sale sądowe i zmieniać wyroki, które akurat skład orzekający wydaje? Bądź co bądź, ogłoszenie wyroku, nie mówiąc już o zaprezentowaniu go publicznie np. na stronie internetowej sądu, to wyjście Sądu Najwyższego na zewnątrz. Czemu więc w tym wypadku pierwszy prezes ma być pozbawiony prawa do decydowania, z czym wyjść do ludzi? Oczywiście, by nikt nie miał wątpliwości, sprowadzam narrację, że bardzo ogólny przepis ustawy o SN pozwala pierwszemu prezesowi na sprawowanie pełnowładztwa, do absurdu.