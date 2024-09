"Woli nie wracać do domu". To nie koniec sprawy Jaworka

- W pierwszych tygodniach sama odbierałam po kilka telefonów, dziennie nawet od znajomych, że go widzieli, a to siedzącego na przystanku, a to jadącego rowerem czy wchodzącego do sklepu - wspomina Kubska. Na skutek zgłoszeń doszło nawet do zatrzymania kilku mężczyzn, żaden z nich jednak nie okazał się poszukiwanym Jackiem Jaworkiem.