KO składa zawiadomienie do CBA. Chodzi o fuzję Orlenu z Lotosem

"Fuzja skrajnie sprzeczna z polskim interesem narodowym"

Barbara Nowacka (KO) dodała, że Lotos jest oddawany w ręce spółki saudyjskiej i to budzi coraz więcej wątpliwości. Zaznaczyła, że chodzi nie tylko o wątpliwości o interes gospodarczy, ale też o osobistą uczciwość osób zaangażowanych w proces prywatyzacji Lotosu. Nowacka zaznaczyła, że we wtorek trafi zawiadomienie do CBA, a dwa dni temu zawiadomiono prokuraturę.