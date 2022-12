Zmiana ustawy i sprzedaż Lotosu. Zaskakująca zbieżność

Zmiany, które otworzyły furtkę na sprzedaż?

"Gazeta Wyborcza" wskazuje, że w przypadku transakcji dotyczącej Lotosu zmiana prawa umożliwiła Orlenowi podpisanie umowy z Saudi Aramco bez zasięgania opinii służb. To ważne, bo jak przypomina dziennik, powołując się przy tym na Radio Zet, szef Orlenu ciągle nie posiada certyfikatu dostępu do informacji państwowej wydawanego przez ABW (nie chce poddać się procedurze). Dodatkowo umowa z Saudyjczykami ma zawierać niekorzystne dla dla polskiej strony klauzule, jak choćby "kara umowna" na kwotę około pół miliarda dolarów. Z kolei Saudi Aramco to firma, która ma ciągle blisko współpracować z Rosją.