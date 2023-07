Kilometrówki i asystenci. Śledczy nadal badają, czy Czarnecki wyłudził pieniądze z PE

Sąd Rejonowy we Włocławku, do którego trafiła sprawa przeciwko Łukaszowi Z., uznał, że nie może on odpowiadać za doprowadzenie PE do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, bo "nie działał w strukturach organizacyjnych Parlamentu Europejskiego i nie był stroną umowy zawartej przez Grzegorza W., dotyczącej zatrudnienia w biurze europosła Ryszarda Czarneckiego. Tym samym trudno przyjąć, aby Łukasz Z. dysponował jakimikolwiek uprawnieniami do kontroli czy nadzoru Grzegorza W."