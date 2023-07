"Ludzie życzą Julii śmierci". Znajomi ofiar tragedii w Poznaniu apelują o opamiętanie

Narzeczona zastrzelonego w Poznaniu Konrada Domagały stała się obiektem hejtu. - Ludzie grożą Julii śmiercią. Piszą do niej, że to ona powinna umrzeć - mówi Wirtualnej Polsce Justyna Piątek-Pawłowska, znajoma kobiety. A Kamil Grzebyta, który znał i sprawcę, i ofiarę, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali tragedii do swoich celów.