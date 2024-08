"Kilkudniowe fale" nalotów. Oczy świata zwrócone na Iran

Iran zdecydowanie odrzucił wezwania do deeskalacji konfliktu ze strony Stanów Zjednoczonych i państw arabskich. Jak podaje dziennik "The Wall Street Journal", Hezbollah planuje odwet na Izrael, "niezależnie od potencjalnego ryzyka eskalacji konfliktu do poziomu otwartej wojny". Według NBC Izrael przygotowuje się do "kilkudniowych ataków Iranu".