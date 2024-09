Prezydent Andrzej Duda o wydatkach na obronność. "Przestanie nam grozić wojna"

- Po 1989 roku myślano, że wielkich wojen już nie będzie. To wszystko zmieniło się w ostatnich latach radykalnie. Napaść Rosji na Ukrainę, niespodziewana i w żaden sposób nieuzasadniona, to największy konflikt, z jakim świat ma do czynienia od zakończenia II wojny światowej - mówił Andrzej Duda w Kielcach przy okazji targów wojskowych.