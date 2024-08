"Dyskretne spotkanie" Tuska z Dudą. "Będę je długo pamiętał"

Szef rządu skomentował także doniesienia na temat konfliktu między nim a głową państwa. - To w tej sprawie bardzo na wyrost, na szczęście. Mamy ustawę, którą PiS przegłosował, która daje pewien tryb uprawnień prezydentowi, jeśli chodzi o politykę europejską. Ona budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucją - mówił.