Tusk o problemie z finansowaniem Kościoła. Wskazał na Kosiniaka-Kamysza

O postępach prac i realizacji obietnicy mówił na piątkowej konferencji prasowej w Karczewie (woj. mazowieckie) premier Donald Tusk.

Antyklerykał i wierny syn Kościoła

- Mam wrażenie, że Kosiniak-Kamysz ma trochę mniej entuzjazmu do niektórych rozwiązań w porównaniu do mnie i wynika to pewnie z innego typu wrażliwości - zaczął enigmatycznie Tusk.

Podkreślił jednak, że "niezależnie od różnicy zdań" z szefem MON zmiany w metodach finansowania Kościoła nastąpią. - We wrześniu usiądziemy na posiedzeniu rządu i przyjmiemy jakiś wspólny wariant - zapewnił premier. Dodał przy tym, że gdyby był problem z ustaleniem jednego zdania, decydujący głos należy do niego, ponieważ zobowiązał się do wprowadzenia zmian.

Pod uwagę brany jest odpis od podatku, aby to "wierni decydowali, czy i w jakiej skali chcą finansować swoje kościoły".

- Mi nie chodzi o spektakularną wojnę. To nie chodzi o to, że teraz ja pokażę, jaki jestem antyklerykał, a Kosiniak-Kamysz - jaki to on jest wierny syn Kościoła - podkreślił Tusk. Jak dodał, chodzi o wyeliminowanie "patologicznego finansowania imperiów".

- Kościoły, a w szczególności jeden ojciec dyrektor, nie są od tego, żeby gromadzić jakieś gigantyczne kapitały i prowadzić wielkie biznesy - mówił premier.

Decyzje o niefinansowaniu "biznesów" o. Tadeusza Rydzyka zapadły zaraz po wygranych wyborach. "Ta sprawa już jest zamknięta" i będą rozliczać PiS za wszystko, co popłynęło do Rydzyka.

