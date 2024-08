Strażak zmarł po bójce w remizie. Ksiądz ujawnił brutalną prawdę

W nocy z 1 na 2 sierpnia doszło do bójki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Dunajcu. 25-letni strażak-ochotnik został brutalnie pobity przez kolegę z jednostki. W ciężkim stanie, z poważnym urazem głowy, trafił do szpitala w Nowym Targu. Po kilku dniach walki o życie, w niedzielę (11 sierpnia), młody człowiek zmarł. W miejscu, gdzie go znaleziono, ustawiony został symboliczny krzyż, przed którym mieszkańcy ustawiają znicze.