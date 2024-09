Dyrektor ukraińskiego domu dziecka w Polsce z zarzutami znęcania się nad podopiecznymi

Kilkudziesięciu nieletnich wychowanków wraz z kadrą pedagogiczną trafiło do ośrodka w Olsztynie k. Częstochowy. Dzieci zostały umieszczone w lokalach udostępnionych przez Archidiecezjalne Centrum Duchowości "Święta Puszcza".

Prokuratura potwierdza, że podjęła czynności wobec dyrektora, ale szczegółowych informacji nie udziela. Ustaliliśmy jedynie, że mężczyzna częściowo przyznaje się do winy - tzn. istotnie miał użyć siły wobec wychowanków, ale "nie nazwałby tego znęcaniem" .

W najbliższym czasie śledczy chcą przesłuchać pozostałych podopiecznych ośrodka. Ma to pozwolić na ustalenie, czy był to jednostkowy przypadek, czy też ofiar było więcej. Slobodian P. nie został aresztowany.

- Wobec podejrzanego zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zawieszenia w czynnościach służbowych, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych. Otrzymał on także nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi - to jest terenu, na którym działa ośrodek - przekazał WP prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.