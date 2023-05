Katastroficzne obrazy z Chorwacji. "Czegoś takiego nie przeżyłam"

To, że mieszkańcy tego kraju mają do czynienia z sytuacją niespotykaną, podkreśla w rozmowie z nami również przewodniczka Monika Waligórska. - Totalna anomalia. Czegoś takiego jeszcze tu nie przeżyłam. Nawet starsi ludzie mówią, że nie doświadczyli niczego podobnego. W maju zwyczajowo zaczynają się już upały, a my w nocy musimy ogrzewać nasz dom. Jest tak zimno. To nienormalne - zauważa prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalnego Polonez w Splicie.