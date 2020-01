Kasem Sulejmani nie żyje. Tłumy na ulicach. "Śmierć Ameryce"

Uroczystości pogrzebowe Kasema Sulejmaniego w Bagdadzie (stolicy Iraku) rozpoczęły się w sobotę przed południem. Zgromadziły tysiące zwolenników generała. Wznoszono okrzyki "śmierć Ameryce" i palono flagi USA.

Na nowego dowódcę sił specjalnych Al-Kuds mianowano generała Esmaila Ganiego . Został on namaszczony przez Alego Chameneia, Najwyższego Przywódcę Iranu. Zaraz po przejęciu jednostki Gani przemówił do rodaków.

Irak. Kolejny atak. Kto za nim stoi?

Co ważne, w nocy z piątku na sobotę w Iraku doszło do kolejnego ataku. Trafione zostały dwa samochody, w których jechali członkowie popierającego Iran sojuszu. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem. Przedstawiciel USA zapewnił, że tym razem to nie Amerykanie przeprowadzili nalot. Stany Zjednoczone przyznały się do ataku czwartkowego, w którym zginął generał Kasem Sulejmani.