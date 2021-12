Karina Obara: Puste gesty władzy wobec ludzkich tragedii

Ta władza, jako pierwsza w historii po 1989 r., odpowiada wybiórczo na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowych. Mówi, co chce, robi, co chce i nie robi tego, co powinna. A powinna mieć odwagę cywilną zmieniać Polskę w kraj nowoczesny, w którym gusła, modlitwy i odczynianie zła metodami z baśni braci Grimm, nie wciskają się natrętnie do sfery publicznej. Niech pozostaną w kościołach i zaciszach domowych, tam, gdzie ich miejsce.