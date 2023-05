Kamiński: Duda będzie musiał stanąć przed Trybunałem Stanu

W opinii wicemarszałka prezydent powinien ponieść odpowiedzialność za decyzję o podpisaniu ustawy. - O tej sprawie nie trzeba mówić, trzeba ją zrealizować, gdy będzie taka konstytucyjna możliwość. Uważam, że każdy kto będzie głosował w tych wyborach, powinien od opozycji usłyszeć: jeżeli będziemy mieli taką możliwość, to pan prezydent będzie musiał za to, co zrobił, odpowiedzieć - zaznaczył Kamiński w rozmowie z RMF FM.