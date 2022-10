Kadyrow nie wytrzymał. Sugeruje użycie broni jądrowej

"To smutne, że Łapin jest nieudacznikiem i to, że jest kryty przez przywódców Sztabu Generalnego. Gdyby to zależało ode mnie, zdegradowałbym go do szeregowca, odebrałbym medale i wysłałbym go na front, by z karabinem w ręku zmył hańbę" - napisał Kadyrow.