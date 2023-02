"Kaczyński wyszedł z workami pieniędzy". Sekret majątku spółki Srebrna

- Do polityki nie idzie się dla pieniędzy - to zdanie Jarosław Kaczyński powtarzał setki razy. Tak jak wiele razy krytykował uwłaszczanie się na komunistycznym majątku i deklarował walkę z postkomunistyczną nomenklaturą. Tymczasem, jak twierdzi Krzysztof Król, były działacz KPN i poseł tego ugrupowania, "to Jarosław Kaczyński wyszedł z workami pieniędzy z pierwszych lat III RP".