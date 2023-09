Kaczyński wieszczy zmianę lidera KO. Sondaż wskazuje jedno nazwisko

- Tak jak kiedyś panią Kidawę-Błońską zastąpił właśnie Trzaskowski jako kandydat na prezydenta, tym razem ma zastąpić jako kandydata na premiera Tuska - mówił w sobotę Kaczyński podczas spotkania wyborczego w Toruniu. - Jeśli sądzicie, że to będzie jakaś zmiana, to się głęboko mylicie. To będzie to samo, tylko jeszcze więcej - od razu również zaatakował prezydenta Warszawy.