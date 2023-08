Ranking zaufania do polityków. Bilans Tuska pozostawia wiele do życzenia

Wyniki badania. Polacy nie ufają politykom

"Polacy niezmiennie mają bardzo krytyczny stosunek do klasy politycznej. W sierpniu, tak jak we wcześniejszych sondażach, większość uwzględnionych w badaniu polityków częściej budzi wśród respondentów nieufność niż zaufanie. W tym miesiącu do wyjątków pod tym względem należy pięcioro na 18 uwzględnionych w badaniu osób" - zaznaczył CBOS.