Kaczyński nie wierzy, że istnieją niezależne media. Nie potrafi z nimi rozmawiać [OPINIA]

Media tymczasem nie działają w ten sposób w demokracji liberalnej, przynajmniej nie te najbardziej opiniotwórcze. Media zidentyfikowane przez PiS jako należące do tej drugiej strony potrafiły być wobec krytyczne wobec KO, Lewicy i Trzeciej Drogi i patrzeć na ręce wysokim funkcjonariuszom tej partii. To na łamach liberalnych mediów toczyła się dyskusja nad błędami koalicji PO-PSL z lat 2007-15, to one ujawniły np. aferę reprywatyzacyjną w stolicy, a nie TVP Kurskiego. Gdyby PiS budował po 2015 roku konserwatywne, ale zdolne do krytycyzmu wobec PiS media, to dziś poruszałby się w znacznie przyjaźniejszym sobie pejzażu medialnym. Ale prezes Kaczyński wiedział lepiej.