Kaczyński, Morawiecki i Duda zobaczą dziś raport. Chodzi o reparacje od Niemiec

Prezes PiS, prezydent i premier zapoznają się dziś z raportem zespołu Arkadiusza Mularczyka. Posłowie i eksperci przez półtora roku szacowali wysokość odszkodowania, jakie za zniszczenia podczas II wojny światowej powinny Polsce zapłacić Niemcy.

Sprawa wypłynęła przy okazji pytania o protest przeciw tzw. ustawie 447. Zakłada ona, że władze Stanów Zjednoczonych będą wspierać swoich obywateli w roszczeniach do mienia bezspadkowego. - 447 to prawo obcego państwa, które nie obowiązuje. My nic nikomu nie jesteśmy winni. Byliśmy ofiarą II wojny światowej i to my powinniśmy domagać się odszkodowań - powiedziała Kopcińska.