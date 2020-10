Kaczyński, Morawiecki, Dworczyk. To przez nich PiS przegrało z opozycją. Lista nieobecnych

Na wtorek zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie Sejmu . Posłowie mieli pracować m.in. nad projektem Prawa i Sprawiedliwości ws. nowelizacji niektórych ustaw. Ma to związek ze zwalczaniem pandemii koronawirusa w Polsce.

Chodzi m.in. o zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii w ramach tzw. klauzuli dobrego samarytanina. Do tego ma zostać dołączony dodatek dla medyków będących na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Wyniesie on 100 proc. wynagrodzenia. W projekcie pojawił się również ustawowy nakaz noszenia maseczek.

Tymczasem na samym początku posiedzenia pojawił się wniosek Koalicji Obywatelskiej o odroczenie obrad do środy. W głosowaniu brało udział 425 posłów. Za było 218, przeciw - 207. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie głosowało 35 parlamentarzystów, w tym 28 posłów PiS.

Koronawirus. Medycy zarobią lepiej? Stanisław Karczewski zdradza szczegóły

Sejm i obrady ws. COVID-19. PiS przegrało głosowanie, Ryszard Terlecki wzburzony

- Obstrukcja sejmowa opozycji totalnej tym razem odniosła sukces i możemy to Polakom powiedzieć, że ustawa będzie opóźniona o ten dzień, czy dni w rezultacie decyzji opozycji - dodał polityk.

W podobnym tonie wypowiedział się minister zdrowia Adam Niedzielski . "Jeśli nie możesz pomóc, to chociaż nie przeszkadzaj. Politykierstwo wygrało dziś ze zdrowiem" - oświadczył szef resortu na Twitterze.

Z kolei poseł Cezary Tomczyk argumentował, że projekt ustawy trafił zbyt późno do Sejmu, tak by parlamentarzyści mogli go dokładnie przeanalizować. - Ta ustawa jest pełna bubli - oświadczył na mównicy sejmowej.