Sejm i obrady ws. COVID-19. PiS przegrało głosowanie, Ryszard Terlecki wzburzony

Chodzi o zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii w ramach tzw. klauzuli dobrego samarytanina. Do tego ma zostać dołączony dodatek dla medyków będących na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Wyniesie on 100 proc. wynagrodzenia.

Jako pierwszy głos zabrał Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Polityk zwrócił uwagę na to, że projekt wpłynął dopiero w poniedziałek wieczorem. - W tej ustawie są buble - zwrócił uwagę Tomczyk, wnioskując o odroczenie obrad do jutra. - Czy pan tę ustawę czytał? - zwrócił się do marszałka Ryszarda Terleckiego. - Byłem w lepszej sytuacji, bo znałem zarys tej ustawy już w ubiegłym tygodniu - odparł Terlecki.

Z kolei Krzysztof Gawkowski zaapelował, by wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Pojawił się wniosek o wysłuchanie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która jest jedyną kandydatką na to stanowisko.

Ostatecznie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ogłosił odroczenie obrad Sejmu do środy do godziny 9. Polityk błędnie podał, że odnotowano kolejny dobowy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Zaznaczył, że w projekcie nowelizacji ustawy pojawił się ważne zapisy dotyczące m.in. nakazu noszenia maseczek.

- Na wniosek Platformy Sejm większością głosów uznał, że obrady odłożymy do jutra, zaproponowałem rozwiązanie kompromisowe: kilkugodzinną przerwę, by PO mogła zapoznać się z projektami ustaw, ale odmówiono. Obawiam się, że takie opóźnianie obrad będzie dotyczyć Senatu - powiedział Terlecki.

- W tej sytuacji, skoro klub PO nie zgodził się na wycofanie czy zmodyfikowanie swojego wniosku, jestem zmuszony odwlec obrady Sejmu do jutra do 9, co oznacza, że obstrukcja sejmowa opozycji totalnej tym razem odniosła sukces i możemy to Polakom powiedzieć, że ustawa będzie opóźniona o ten dzień, czy dni w rezultacie decyzji opozycji - dodał.