Koronawirus. Minister ostrzega. "Nawet 20 tys. zakażeń w przyszłym tygodniu"

Koronawirus. Rośnie liczba łóżek. Do akcji wchodzi prywatna służba zdrowia

Jak dodał, do walki z koronawirusem konieczna będzie pomoc prywatnej opieki zdrowotnej. - Do środy przygotowana zostanie lista szpitali prywatnych, które przygotują odpowiednią liczbę łóżek covidowych - podkreślił Adam Niedzielski.

Stadion Narodowy jako szpital polowy. Senator PiS zgłosił chęć do pracy

Koronawirus. Niedzielski: W przyszłym tygodniu nawet 15 tys. zakażeń dziennie

To nie wszystko. Minister zdrowia zaznaczył, że wkrótce możemy spodziewać się nawet kilkunastu tysięcy zakażeń dziennie. - Ten wzrost nie zahamował. On przez weekend zawsze jest mniejszy. Możemy spodziewać się, że w przyszły tydzień wejdziemy z liczbą nawet 15-20 tysięcy zakażeń - podkreślił.

- Apeluję do wszystkich o trzymanie się obostrzeń. Maseczka i dystans społeczny są niezbędne, by ten wzrost zakażeń koronawirusem zahamować. Mam nadzieję, że zasada "stop tolerancji" i działania policji w tym pomogą - dodał polityk.

Koronawirus. Szpital polowy w każdym województwie

Adam Niedzielski odniósł się do słów Piotra Muellera, który w poniedziałek rano potwierdził doniesienia Wirtualnej Polski, o budowie szpitala polowego na Stadionie Narodowym . - Tych szpitali tymczasowych będzie więcej. One powstaną w pierwszej kolejności w Wielkopolsce oraz Małopolsce. Docelowo znajdą się w każdym województwie. Najbardziej obciąży to MON i MSWiA. Wszystko nadzoruje minister Michał Dworczyk - zaznaczył Niedzielski.

Koronawirus. Medycy dostaną podwyżkę za walkę z COVID-19

Koronawirus. Pomoże wojsko. Przejmą punkty "drive-thru"

Do pomocy włączy się także wojsko. Jak przekazał szef resortu zdrowia, żołnierze zadeklarowali chęć pomocy w postaci przejęcia obsługi punktów "drive-thru". - Żołnierze będą zastępować personel medyczny, który będzie mógł wrócić do szpitali. Wszystkie ręce na pokład. To jest konieczne, by wygrać z epidemią - zaznaczył Niedzielski.