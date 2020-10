Sejm. Opozycja wygrała głosowanie. Gorzkie słowa z Ministerstwa Zdrowia

Chodzi m.in. o zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii w ramach tzw. klauzuli dobrego samarytanina. Do tego ma zostać dołączony dodatek dla medyków będących na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Wyniesie on 100 proc. wynagrodzenia. W projekcie pojawił się również ustawowy nakaz noszenia maseczek.

Sejm i obrady ws. COVID-19. PiS przegrało głosowanie, Ryszard Terlecki wzburzony

Tymczasem na samym początku posiedzenia pojawił się wniosek Koalicji Obywatelskiej o odroczenie obrad do środy. Poseł Cezary Tomczyk argumentował, że projekt ustawy trafił zbyt późno do Sejmu, tak by parlamentarzyści mogli go dokładnie przeanalizować. - Ta ustawa jest pełna bubli - oświadczył na mównicy sejmowej.