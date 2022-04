Johnson: działania Rosjan w Buczy nie są dalekie od ludobójstwa

- Obawiam się, że gdy spojrzymy na to, co wydarzyło w Buczy, na doniesienia o tym, co Putin zrobił na Ukrainie, to nie wydaje mi się to dalekie od ludobójstwa. Nic dziwnego, że ludzie reagują w taki sposób, w jaki reagują. Nie mam wątpliwości, że społeczność międzynarodowa, z Wielką Brytanią na czele, znów będzie działać zgodnie, by nałożyć kolejne sankcje i kary na reżim Władimira Putina - stwierdził Johnson.