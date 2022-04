Wojna w Ukrainie. Specjalnie na nich "polowali". Mer Buczy ujawnia kolejne tragiczne doniesienia [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 42. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W środę mer Buczy Anatolij Fedoruk poinformował, że Rosjanie zabili ok. 320 mieszkańców. Dodał, że żołnierze specjalnie "polowali" na miejscowych polityków. Powiedział też, że zaprasza do Buczy szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, by "zobaczył ciała zabitych ludzi i popatrzył w oczy ich rodzinom, matkom, mężom, dzieciom, które zostały sierotami". Tymczasem mariupolska rada miejska podała, że rosyjscy okupanci zaczęli spalać zwłoki zabitych mieszkańców w mobilnych krematoriach, by ukryć ślady zbrodni. "Zabójcy zamiatają ślady" - podano w komunikacie. Śledź relację Wirtualnej Polski.