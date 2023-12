Jest prezydencki projekt. "Zwracam się do pana marszałka"

Do Sejmu trafił prezydencki projekt dot. rozwiązań budżetowych uwzględniający podwyżki dla nauczycieli, ale niezawierający pieniędzy dla mediów publicznych. "Zwracam się do pana marszałka o możliwie najpilniejsze podjęcie prac" - zaapelował do Szymona Hołowni prezydent Andrzej Duda.