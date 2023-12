"Prezesa TVP wskaże Kaczyński". PiS w alternatywnej rzeczywistości

PiS chce, by nowy, "pełnoprawny" zdaniem tej partii prezes TVP został powołany przez Radę Mediów Narodowych po świętach lub najpóźniej po sylwestrze. Pełniący obowiązki prezesa TVP Maciej Łopiński bowiem - na tym zależy Jarosławowi Kaczyńskiemu - ma wciąż przewodniczyć Radzie Nadzorczej TVP. To jednak - podkreślmy - alternatywna rzeczywistość Nowogrodzkiej. Rada Nadzorcza została niedawno zmieniona, a prezesem TVP jest obecnie Tomasz Sygut, choć PiS twierdzi, że to "uzurpatorstwo".