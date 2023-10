Jeńcy Hamasu. "Izrael może uznać ich za ofiary wojny"

Ppłk Faliński wątpi także w to, że Izrael posunie się do przeprowadzenia akcji odbicia zakładników. - W tej chwili trwa ostrzał Strefy Gazy. To tak jakby próbować takiej akcji między okopami. To jest trudna sytuacja. Takie operacje wymagają ciszy, spokoju, a nie wybuchów artyleryjskich, pocisków i rakiet - mówił.