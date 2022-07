Jej rzeczy znaleziono nad jeziorem. Kobieta zaginęła

Zaginęła Agnieszka Obarzanek

To właśnie tam znaleziono część osobistych rzeczy należących do zaginionej kobiety. To m.in. jej telefon komórkowy oraz bluzka z długim rękawem. W dniu zaginięcia mogła mieć na sobie jasną, biało-błękitną bluzkę oraz dżinsowe spodenki. Według policji, kobieta mogła oddalić się z tego miejsca.