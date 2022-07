Rzucał jajkami w kolumnę Jarosława Kaczyńskiego. Jest kara

- Musimy zorganizować wielki ruch społeczny dla ochrony tych wyborów, bo patrząc na tych, którzy tutaj też przyszli przed tę szkołę, oni się zjawią nie przed lokalami wyborczymi, tylko w lokalach wyborczych. I tam będą nie tyle kontrolować, co wszczynać awantury. Dlatego my musimy być silni, my musimy tam też być i być w stanie się temu przeciwstawić - mówił prezes PiS.