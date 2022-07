Słowik: PiS obiecuje odbudowę polskich stoczni. Po raz 2837 [OPINIA]

Ale to, co działo się do 2015 roku, nie jest dzisiaj żadnym, absolutnie żadnym, usprawiedliwieniem dla Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i całego obozu władzy. Było wystarczająco dużo czasu, by zacząć poprawiać sytuację. To się nie stało, czego symbolem została rdzewiejąca stępka.