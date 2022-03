Aktorka porno bestialsko zamordowana podczas nagrywania sekstaśmy. Bankier przyznał się do zabójstwa

- Zacząłem uderzać ją młotkiem po całym ciele, nie mocno. Kiedy dotarłem do jej głowy, zacząłem ją bić mocniej, nie wiem dlaczego. Nie wiem, co się ze mną stało. Myślę, że już nie żyła, ale ponieważ nie wiedziałem, co jeszcze zrobić, poderżnąłem jej gardło nożem kuchennym. Patrzyłem na to przez pół godziny, a potem wróciłem do domu - zeznał cytowany przez "Corriere della Sera" mężczyzna.