Jędraszewski odszedł, ale zostaje. Watykan się nie spieszy [OPINIE]

Jeszcze pół roku temu krakowscy księża (i bardziej zaangażowani świeccy) z uwagę i tęsknotą śledzili zegar odmierzający czas do emerytury arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. To ona miała być momentem, w którym zaczną się zmiany. Termin ten jednak przeminął, a papież choć przyjął rezygnację metropolity krakowskiego, to poprosił go o to, by pełnił on swoją misję do czasu wyznaczenia jego następcy.