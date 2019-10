Jacek Sasin chwyci za "miotłę" i posprząta "skarb". To jedna z najbłyskotliwszych karier w historii PiS

Jacek Sasin niedawno został wicepremierem. Niebawem zostanie jednym z najpotężniejszych polityków w rządzie PiS.

– Można spodziewać się, że do Jacka lgnąć będzie w najbliższym czasie coraz więcej "przyjaciół" – uśmiecha się jego kolega z rządu.

– Polityk wybitny. Jako szef Komitetu Stałego Rady Ministrów to niedościgniony wzór – tak o wicepremierze Sasinie mówi inny wicepremier Jarosław Gowin w programie WP i Money.pl "Money. To się liczy".

Lider koalicyjnego Porozumienia nie chce oficjalnie przyznać, że to Sasin właśnie będzie dowodzić "przywróconemu" – choć pod inną nazwą i formą – dawnemu resortowi Skarbu Państwa. Ale też nie zaprzecza. Gowin zapewniał w rozmowie z Money i WP, że szef nowego, potężnego gospodarczego ministerstwa, "jeśli ma być skuteczny, musi mieć autonomię w podejmowaniu decyzji".

A decyzja w tej sprawie już zapadła. To Sasin ma być tym szefem.

Nikt tak szybko jak on nie wspinał się w ostatnich latach na partyjno-rządowych szczeblach.

Zjadł zęby na polityce samorządowej, m.in. jako wojewoda Mazowsza. Był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Awansował w PiS, zbudował dobre relacje z prezesem, zapracował na zaufanie Jarosława Kaczyńskiego. Ten zrobił go swoim "uchem" w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Dzięki protekcji lidera Zjednoczonej Prawicy, Sasin trafił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Został przewodniczącym Komitetu Stałego RM.

To niezwykle odpowiedzialna rola – przez ręce Sasina przechodzą najważniejsze projekty rządowe, które koordynuje. – Jest niezwykle sprawnym organizatorem. Gdyby nie Michał [Dworczyk - przyp. red.], to on byłby najlepszy w roli szefa Kancelarii Premiera – twierdzi osoba z zaplecza rządu.