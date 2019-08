Wicepremier Jacek Sasin ogłasza zmiany w podatkach. "PiS je obniża. Dziwi mnie krytyka opozycji"

- Od 1 sierpnia młodzi Polacy korzystają z programu #BezPITdlaMłodych, a od 1 października wejdzie w życie kolejna obniżka podatków - zapowiedział na konferencji prasowej w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej wicepremier Jacek Sasin.

Jak zapewniał, "PiS nadal będzie obniżać podatki, bo Polacy wiedzą najlepiej, co robić z pieniędzmi". - 1 października wejdzie w życie kolejna transza obniżenia podatków. To będzie obniżenie podatków dla wszystkich pracujących, z 18 proc. do 17 proc. To jest kolejny krok, który realizujemy - mówił Sasin. Przypomniał też o obniżeniu podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. - To jest ogromna ulga dla polskiej przedsiębiorczości - przekonywał polityk PiS.