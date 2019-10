Nowe ministerstwo skarbu. Michał Dworczyk zdradza szczegóły

Transkrypcja: Się będzie nazywała Takie Ja takiej więc jeszcze nie posiadam być może pan premier już zna tę nazwę w tej chwili wiem że Prace które do precyzują jak ma funkcjonować być może też Ma się nazywać Mówiąc opisową nazwałbym to Ministerstwo nadzoru Niewłaściwe Dlatego Ministrant Takie najlepsze na Kto będzie Minis No to zależy od decyzji kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości pana premiera pana prezydenta Natomiast Jacek Sasin Świetnym ministrem każdego z gospodarczych resortów ma bardzo dużo Świadczenie zarówno Jeśli chodzi Ekonomii gospodarki jak również funkcjonowanie administracji co jest bardzo istotne żeby Pro Niedobrze prace każde

Rozwiń