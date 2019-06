Jacek Sasin nowym wicepremierem. Tak wyglądała jego kariera w PiS

W przeszłości był wiceszefem kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, byłym wojewodą Mazowsza. Bezskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta Warszawy. Ostatnio jego oświadczeniami majątkowymi zajęła się prokuratura, ale umorzyła sprawę. Kim jest nowy wicepremier Jacek Sasin?

Pochodzi z Ząbek pod Warszawą. Ukończył liceum im. Bolesława Chrobrego w Warszawie, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył Historię. Magistrem został 10 lat od rozpoczęcia nauki na uczelni. W połowie lat 90-tych zaczął robić urzędniczą karierę w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie (FPNP), zajmującej się m.in. wypłatą odszkodowań dla ofiar nazizmu. Niedługo później przeniósł się do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Tam poznał swoją żonę.

W 2006 r. polityk zostaje wicewojewodą mazowieckim, rok później wojewodą. Zrobiło się o nim głośno po tym, jak próbował pozbawić stanowiska prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz - za niezłożenie na czas oświadczenia majątkowego. W 2009 roku przechodzi do Kancelarii Prezydenta Polski, w której obejmuje stanowisko wiceszefa. 10 kwietnia 2010 r. miał witać delegację państwową w Katyniu. To on musi powiedzieć zebranym, że „pana prezydenta nie ma”, bo pod Smoleńskiem doszło do katastrofy. W 2011 r. dostaje się do Sejmu z list PiS. Z piątego miejsca robi bardzo dobry wynik. Pokonuje m.in. Ludwika Dorna i Jana Szyszkę. W 2014 r. bezskutecznie ubiegał się o fotel prezydenta Warszawy.