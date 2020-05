Jacek Kurski w zarządzie TVP. Moment jego powrotu jest nieprzypadkowy?

- Chodzi o wzmocnienie przekazu PiS i samego Andrzeja Dudy w telewizji publicznej, a co by nie mówić o Kurskim, on wie, jak się robi skuteczną kampanię - powiedział "Super Expressowi" jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że powrót Kurskiego przez wielu komentatorów traktowany jest jako cios w prezydenta. Wirtualna Polska informowała, że to Duda chciał odwołania Kurskiego.