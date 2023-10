Izrael nie idzie na całość. Waszyngton wskazał symptomy

Według źródeł "NYT" wśród powodów opóźnienia operacji na pełną skalę były również obawy, że może ona utrudnić negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas, a także fakt, że przywódcy polityczni i wojskowi w Izraelu nie są zgodni co do sposobu i terminu inwazji, a nawet co do tego, czy w ogóle powinna ona nastąpić.